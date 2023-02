Homem é esfaqueado por adolescente após briga

Kleberson Oliveira Bertolino, de 20 anos, foi estaqueado após uma briga generalizada na Aldeia Jaguapiru, na Reserva Indígena de Dourados. Os golpes atingiram a orelha e a mão esquerda da vítima. As informações são do Dourados News.

Segundo lideranças indígenas no local, o autor das facadas é um adolescente de 16 anos, que se desentendeu com a vítima durante a briga.

Kleberson sobreviveu ao ataque e foi encaminhado ao Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico para tratar dos ferimentos.

O caso será investigado.

