Polícia
Polícia

Homem é esfaqueado por atendente de bar em Rio Verde

A vítima teria pedido para que a cerveja que comprou fosse guardada em um freezer, ação que irritou a suspeita

27 dezembro 2025 - 11h32Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Divulgação/PM)

Um homem de 38 anos ficou ferido após ser atingido por uma facada no Centro de Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por funcionários do hospital por volta das 2h, após a entrada de um paciente vítima de esfaqueamento. No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter se envolvido em uma discussão em um bar.

Segundo o homem, ele consumia bebidas alcoólicas com a companheira quando decidiu comprar mais cervejas. Ao notar que as bebidas estavam esquentando, pediu para que a funcionária do bar guardasse as caixas em um freezer. Ainda conforme o relato, a mulher teria se irritado, alegando que o estabelecimento já estava encerrando as atividades, e pediu para que ele deixasse o local.

A discussão se intensificou e, em determinado momento, a suspeita teria pegado uma faca e desferido um golpe que atingiu a mão esquerda da vítima. Após o ocorrido, o homem procurou atendimento médico.

A vítima informou que não conseguiu repassar características que ajudassem na identificação da autora, dizendo apenas que ela seria filha de um homem conhecido na região. A Polícia Militar realizou buscas nas imediações do bar, mas a suspeita não foi localizada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia Polícia Civil da cidade.

