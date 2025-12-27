Homem é esfaqueado por atendente de bar em Rio Verde

Um homem de 38 anos ficou ferido após ser atingido por uma facada no Centro de Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por funcionários do hospital por volta das 2h, após a entrada de um paciente vítima de esfaqueamento. No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter se envolvido em uma discussão em um bar.

Segundo o homem, ele consumia bebidas alcoólicas com a companheira quando decidiu comprar mais cervejas. Ao notar que as bebidas estavam esquentando, pediu para que a funcionária do bar guardasse as caixas em um freezer. Ainda conforme o relato, a mulher teria se irritado, alegando que o estabelecimento já estava encerrando as atividades, e pediu para que ele deixasse o local.

A discussão se intensificou e, em determinado momento, a suspeita teria pegado uma faca e desferido um golpe que atingiu a mão esquerda da vítima. Após o ocorrido, o homem procurou atendimento médico.

A vítima informou que não conseguiu repassar características que ajudassem na identificação da autora, dizendo apenas que ela seria filha de um homem conhecido na região. A Polícia Militar realizou buscas nas imediações do bar, mas a suspeita não foi localizada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia Polícia Civil da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também