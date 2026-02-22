Menu
Polícia

Homem é esfaqueado por desconhecido em conveniência do Jardim Aeroporto

A vítima foi socorrida e encaminhada para UPA Santa Mônica

22 fevereiro 2026 - 12h53Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 54 anos ficou ferido após ser esfaqueado na madrugada deste domingo (22), em uma conveniência localizada na Avenida Vanderlei Pavão, região do bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 1h36 para atender um caso de lesão corporal por arma branca. Ao chegarem ao local, os policiais não encontraram a vítima, uma vez que ele já havia sido socorrido para UPA Santa Mônica.

Segundo relato da vítima à polícia, ele estava na conveniência quando um desconhecido passou a ameaçar uma mulher, esposa de um amigo dele. Ao tentar intervir na situação, o homem acabou sendo atingido por um golpe de faca no tórax, do lado esquerdo.

A equipe médica detalhou que foi necessário realizar seis pontos no ferimento. Após o procedimento, ele permaneceu em observação e não pôde comparecer à delegacia no momento do registro da ocorrência.

Ainda conforme o boletim, a vítima não conseguiu fornecer características do autor. No entanto, uma testemunha informou à polícia que frequentadores do local conhecem o suspeito pelo nome de “Alex”.

Diante da situação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

