Homem é esfaqueado quatro vezes e fica em estado grave na Capital

Um homem, de 33 anos, está em estado grave após ser esfaqueado pelo menos quatro vezes na madrugada deste sábado (7) e ser encaminhado as pressas para o Hospital Regional de Campo Grande, no bairro Aero Rancho.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima havia sofrido quatro perfurações, sendo duas no pescoço e duas no abdômen, ficando em estado grave por conta dos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e recebeu a informação de quem seria o suspeito do autoria do crime, mas não conseguindo contato direto com a vítima, pois ela estava entubada.

O homem precisou ser transferido para a Santa Casa para maiores avaliações médicas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

