Homem é espancado até a morte na saída de festa em Bodoquena

Romário Pires, de 31 anos, foi espancado até a morte na saída de uma festa durante o começo da madrugada deste domingo (9), na cidade de Bodoquena. Dois, dos seis envolvidos nas agressões, foram localizados pelas autoridades policiais.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado pois um homem teria morrido vítima de espancamento. Ao chegarem no local, encontraram Romário caído próximo a calçada, com o óbito já constatado pela equipe do Hospital Municipal.

Os militares conversaram com dois primos da vítima, que estavam aparentemente embriagados nas proximidades da cena do crime. Eles informaram que havia ocorrido uma briga, com aproximadamente seis pessoas que participavam de uma festa, quase em frente de onde o corpo estava caído.

As testemunhas contaram que foram surpreendidos e espancados pelos agressores, não sabendo dar detalhes sobre o motivo que deu inicio a confusão.

Os policiais então entraram em contato com um dos organizadores da festa, que naquele momento já havia acabado. Ele então passou o nome de dois envolvidos na briga, sendo eles Denilson Silveira Santos e Gian Carlos Rios Ajala, dizendo ainda que os dois já haviam retornado para a cidade de Bonito em um Ford Astra preto.

Ao contrário de Denilson, Gian não hesitou em colaborar com a equipe policial quando foi localizado. O mesmo relatou que os indígenas (vítima fatal e seus primos) foram até a entrada da festa e começaram a incomodar um dos participantes.

Percebendo a situação, uma das pessoas que estavam na festa avisou os outros usuários do espaço, que saíram do recinto dando inicio a briga generalizada no meio da rua contra os três indivíduos.

Gian entregou ainda o nome de outros dois envolvidos na confusão, sendo eles David, conhecido como Cunhon e David Carioca. No entanto, esses dois não chegaram a ser localizados.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena, como homicídio qualificado por motivo fútil.

