Homem é espancado por moradores após sequestrar menina de 3 anos em Maracaju

Homem, de 42 anos, foi espancado e preso após sequestrar uma criança, de apenas 3 anos, no Bairro Vila Moreninha, localizada na cidade de Maracaju. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (7).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Noticidade, a mãe da menina contou que estava em casa com os filhos, quando a pequena foi brincar com o irmão, de 5 anos, na frente do imóvel. Porém, em determinado momento, o menino apareceu dizendo que um homem de camiseta vermelha havia saído de mãos dadas com a vítima.

Em desespero, a genitora da criança e alguns familiares fizeram buscas pela região, mas não tiveram sucesso e acionaram a Polícia Militar. Em rondas, os militaram encontraram o autor caído na Rua Campo Grande, perto de dois jovens.

Eles detalharam que acabaram entrando em luta corporal com o homem, resgatando a menina e a levando para os parentes. Durante conversa com populares, uma mulher disse conhecer o autor ‘de vista’, uma vez que já moraram perto um do outro.

Além disso, ao ver a ex-vizinha, o sequestrador chegou a dizer que a menina era sua filha. Antes de saber do sequestro, ela chegou a acreditar na afirmação do homem.

Diante da situação, como estava machucado após apanhar, o autor precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros antes de ser preso. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

