Homem é espancado por trio ao ter casa invadida em Aquidauana

Questionado pelos militares, ele não soube explicar o motivo das agressões. O homem também não sabia quem eram os autores. Com ferimentos graves na cabeça e no abdômen, ele foi socorrido e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima foi surpreendida pelos agressores, sendo agredida pelos três. Depois disso, eles saíram correndo e o homem conseguiu pedir por ajuda.

Homem, de 51 anos, foi brutalmente espancado por três pessoas ao ter a casa invadida durante a tarde de sexta-feira (3), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

