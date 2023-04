Homem é executado com diversos tiros em frente ao Parque do Sóter

Eloandes Rosa de Oliveira, de 40 anos, foi assassinado com diversos tiros no final da noite deste sábado (1°) na rua Hermínia Grize, nas proximidades do Parque do Sóter, na Mata do Jacinto, em Campo Grande.

A suspeita é que dois atiradores em uma motocicleta tenham passado perto da vítima e efetuado os disparos, ao menos 15 tiros, e logo em seguida fugiram.

Conforme testemunhas e relatos apurados pelo JD1 Notícias, a Eloandes estava sozinho e havia acabado de descer de uma caminhonete, quando os atiradores o surpreenderam a vítima.

Ainda conforme informações, tudo teria acontecido muito rápido e o homem não teria tido tempo de reação.

Eloandes tinha passagens por ameaça, injúria no âmbito de violência doméstica, violência doméstica e porte irregular de arma de fogo.

A Polícia Militar, Batalhão de Choque e GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram inicialmente pelo local apurando mais detalhes sobre o ocorrido e tentando informações a respeito dos suspeitos.

A Polícia Civil e a Perícia Científica também estiveram pelo local e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

