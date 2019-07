Homem é executado com tiros nas costas  

Eder Vera do Nascimento, de 28 anos, foi morto a tiros nesta sexta-feira (19) em Itaporã depois de ser baleado pelas costas com dois tiros de pistola calibre 9 milímetros.

De acordo com o site Rádio 94 FM de Dourados, o homem caminhava pela cidade quando um carro, provavelmente um Santana escuro, se aproximou dele. Ao perceber a aproximação do veículo, Eder tentou fugir para dentro de uma casa, mas perseguido ele foi alvejado com dois tiros que atingiram suas costas e o lado esquerdo do tórax e morreu no quintal da residência.

Ainda de acordo com o registro policial, o crime teria tido a participação de dois homens que fugiram. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas no local constatou que a vítima havia morrido. Informações da polícia apontam que Eder havia saído recentemente da cadeia.

