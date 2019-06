Vídeo - Ator de Chiquititas e os pais dele são assassinados

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O ator Rafael Miguel, de 22 anos, famoso por um comercial em que pedia brócolis para a mãe e por um papel na novela "Chiquititas", foi assassinado na noite de domingo (9), junto com seus pais, em São Paulo.

Segundo a polícia, por volta da hora do almoço do domingo, Rafael e os pais teriam ido conversar com a família da namorada dele, Isabela Tibcherani, de 18 anos, sobre o relacionamento dos dois. Há informações de que a menina estaria grávida.

E os três teriam sido executados pelo pai da jovem, que apareceu de surpresa. Os pais foram identificadas como João Alcisio Miguel, de 52 anos e Miriam Selma Miguel, de 50 anos.

Em seu Instagram, o apresentador Luiz Bacci, da Record TV, lamentou o ocorrido. "O ator @rafaelmiguelreal que ficou famoso no comercial "mãe, compra brócolis" e como "Paçoca" de Chiquititas foi morto hoje em São Paulo. Além dele, os pais também foram executados ao chegar na casa da namorada dele. O suspeito seria o pai da menina", escreveu Bacci.

