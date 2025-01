Homem é executado com vários disparos no rosto em Coronel Sapucaia

Um homem, de 36 anos, foi executado com vários tiros na cabeça durante a noite de quinta-feira (9), em Coronel Sapucaia, cidade do Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o Paraguai.

Conforme as informações policiais, a Polícia Civil foi acionada para ir até as proximidades do posto de combustíveis Internacional, onde um homem havia sido alvo de disparos e estava sem sinais vitais.

Ao chegar, encontraram uma viatura da Polícia Militar isolando a área. A vítima estava caída ao solo, com as pernas sobre o banco de uma moto de origem estrangeira de cor vermelha. Durante analises iniciais, foi possível perceber que o homem tinha marcas de tiro no rosto e no lado esquerdo do tórax.

O local onde o crime aconteceu não tem iluminação publica e também não existem imóveis ou estabelecimentos que possuam câmeras de segurança, já que foi na extensão da rua Benigno Vasconcelos, na linha internacional entre o Brasil e o Paraguai.

Testemunhas ouvidas pela polícia disseram ter ouvido apenas o momento dos disparos. Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio e será investigado pelas autoridades policiais.

