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PolÃ­cia

Homem Ã© ferido a tiros e pede ajuda em posto de combustÃ­vel em Campo Grande

Ele foi atingidoÂ na regiÃ£o da perna, no peito prÃ³ximo ao ombro e na lombar

30 marÃ§o 2026 - 09h12Vinicius Costa
Local onde a vítima pediu ajudaLocal onde a vÃ­tima pediu ajuda   (ReproduÃ§Ã£o/Google Maps)

Homem, de 39 anos, pediu ajuda em um posto de combustível, na Avenida Manoel da Costa Lima, na Vila Ipiranga, após ser alvo de disparos de arma de fogo, no começo da noite deste domingo, dia 29, em Campo Grande.

Ele foi atingido na região da perna, no peito próximo ao ombro e na lombar. Pelo menos dois suspeitos atuaram no crime e fugiram em uma motocicleta, conforme a versão de testemunhas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava numa região chamada 'escadaria', quando dois homens e uma motocicleta chegou. Uma testemunha afirmou que viu e ouviu toda a situação, relatando que um dos suspeitos, chegou a dizer: "e aí pesão, não lembra de mim não?", quando efetuou os disparos.

Ferido, o homem saiu correndo do local e pediu ajuda em um posto de combustível, onde foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. A Polícia Militar encontrou gotas de sangue próximo onde a vítima estava caída e resguardou o local para trabalho da Polícia Científica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e até o momento, os suspeitos não foram localizados e tampouco identificados.

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