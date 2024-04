Homem é flagrado tentando roubar botijão, tenta fugir mas acaba preso em Dourados

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Um homem de 33 anos, identificado apenas como Robson, foi preso na noite de sexta-feira (12), após populares denunciarem o furto de um botijão de gás em uma residência localizada na região do Jardim América, em Dourados.

Segundo o portal Dourados News, por volta das 23h40 de ontem, Robson passou em frente à uma residência e avistou o botijão, invadindo o local, pegando o objeto e saindo caminhando.

Foi neste momento em que ele foi flagrado por populares, que acionaram a Polícia Militar. Ao notar a presença dos policiais, Robson deixou o botijão cair e tentou fugir, mas acabou alcançado pela equipe da Força Tática da PM.

Ele acabou preso e foi encaminhado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

