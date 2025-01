Homem é indiciado por fazer denúncia falsa contra advogado para não pagar honorários

Um homem, de 39 anos, foi indicado pela Polícia Civil, por meio da delegacia de Ivinhema, durante esta terça-feira (14), por suspeita de acusar seu advogado de ter adulterado uma página de contrato advocatício.

Conforme as informações policiais, em junho de 2024, a suposta vítima procurou a delegacia de polícia narrando que seu advogado teria adulterado o verso de uma das páginas do contrato, acrescentado um valor maior do que combinado no contrato inicial.

Por conta disso, foi instaurado inquérito policial em que o advogado figurou como investigado, porém o procedimento foi arquivado pelo Ministério Público e Poder Judiciário, tendo em vista não ter sido encontrado indícios de crime por parte do advogado.

No curso das investigações, ficou demostrado que, antes do cliente apresentar a denúncia na delegacia, tentou um desconto no valor do contrato, o que não foi aceito pelo advogado. Tais conversas, entre cliente e advogado, deixaram claro que o cliente sabia exatamente o valor do contrato e que não houve a manipulação alegada inicialmente.

Um mês depois da recusa do desconto pretendido, o cliente procurou a delegacia e denunciou a suposta adulteração, em tese, na tentativa de não realizar o pagamento integral do contrato.

A perícia oficial da Polícia Civil constatou que não houve manipulação nas folhas do contrato, que foram impressos no modo frente e verso.

Diante disso, o homem foi indiciado pelo crime de denunciação caluniosa, cuja pena é de até 8 anos.

