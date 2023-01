Homem é morto a facadas durante briga de bar em MS

Uma brigada de bar deixou um homem, identificado apenas como Nivaldo, morto na tarde de sábado (21), na rua Maria de Jesus Cerveira, bairro Morada do Sol, em Rio Brilhante.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima estava no estabelecimento comercial quando houve uma discussão com uma pessoa.

No decorrer da briga, Nivaldo foi esfaqueado diversas vezes. Porém, ainda não se tem informações sobre o objeto usado e o autor, que fugiu do local após o crime.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica de Dourados estiveram no estabelecimento para fazer as apurações iniciais necessárias sobre o caso.

