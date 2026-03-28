Homem é morto a facadas pelo vizinho por desacordo financeiro em Anastácio

David Vareiro Machado foi assassinado com golpes de faca na noite desta sexta-feira, dia 27, após um desentendimento com um vizinho, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. O suspeito fugiu do local após cometer o crime e está sendo procurado.

O homicídio teria sido cometido em razão de um desacordo financeiro em razão de um serviço prestado pela vítima. Durante a discussão envolvendo ambas as partes, o suspeito chegou a sacar uma faca e perseguir David pelas vias do bairro, onde ao alcançá-lo desferiu diversas facadas.

Segundo o site JNE Diário, o agressor usou uma caminhonete para fugir do local. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros para tentar socorrer David, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local dos fatos.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O suspeito está sendo procurado e diligências continuam sendo realizadas pelas autoridades.

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