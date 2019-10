Homem é morto a golpes de enxada durante bebedeira

Fernando Pires Malvino, 48 anos, foi assassinado a golpes de enxada, desferidos por Delvizio Mendes Flores, de 21 anos, na madrugada desta sexta-feira (11), em Corumbá.

De acordo com informações policiais, os dois estavam bebendo quando iniciaram uma discussão. Durante a briga, o autor pegou uma enxada e atacou fa vítima com golpes na cabeça e no rosto.

Duas pessoas escutaram o barulho e conseguiram deter Delvizio. Eles chamaram a policia e o socorro, mas Fernando já estava morto.

A briga teria começado depois que Fernando questionou sobre a irmã de Delvizio e demonstrou interesse nela. O autor ficou nervoso e cometeu o crime.

