Homem é morto a tiros após briga com autor em assentamento de Rio Brilhante

Homem, identificado apenas como ‘Quarentinha’, foi morto a tiros durante a noite de sábado (9), no assentamento São Judas Tadeu, em Rio Brilhante. Outra pessoa teria ficado ferida durante o crime.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima e o autor, conhecido como Cidão, tiveram uma briga. Em determinado momento, o autor sacou o revólver e acertou Quarentinha, o matando ainda no local.

A testemunha do assassinato também foi alvejada pelo homem, mas o tiro acertou apenas seu braço. Essa segunda vítima foi socorrida por populares e no caminho para o hospital, acabou sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros, que seguia para o local do tiroteio.

Ainda assim, ele foi levado para o hospital de Rio Brilhante para receber os primeiros atendimentos, antes de ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

O site informou ainda que o autor teria sido localizado pela Polícia Militar, que fazia rondas na região. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade.

