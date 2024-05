Homem é morto a tiros após jogar salgado em dono de lanchonete

Homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros depois de brigar com o dono de uma lanchonete e jogar salgados no rosto dele, a confusão aconteceu na QNN 18 Conjunto H, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Conforme as informações do Metrópoles, a vítima seria morador de rua e estava pedindo salgados no estabelecimento. Em determinado momento, um dos clientes resolveu pagar ajudar pagando os alimentos para ele.

No entanto, a vítima deu inicio a uma discussão com o dono da lanchonete, jogando os salgados no rosto dele. O morador de rua dizia a todo o momento que o comerciante não sabia realizar uma venda.

Irritado, sem gostar da critica, o dono da lanchonete pegou a arma e atirou quatro vezes contra o homem, que morreu ainda no local. Ainda de acordo com o site, a vítima tinha um histórico de desavenças com o dono.

O comerciante fugiu do local e segue foragido. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 23ª DP (Setor P Sul), investiga o caso.

