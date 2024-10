Homem é morto a tiros durante briga com 'Bocão' em conveniência de Dourados

Edson Moreira dos Santos, de 61 anos, foi assassinado a tiros durante a noite de sexta-feira (11) em uma conveniência da Rua Albertina de Matos, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou ao local em uma caminhonete Chevrolet S10, parando próximo a uma pessoa identificada como ‘Bocão’. Ao descer do veículo, Edson estava com um canivete na mão e teria tentado atacar o homem.

Porém, ‘Bocão’ sacou uma arma e efetuou dois disparos contra o idoso. Um dos tiros acertou a bochecha de Edson, enquanto o outro atingiu o ombro. Ele morreu com o canivete na mão.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos sobre o caso, que foi registrado como homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também