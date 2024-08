Homem é morto a tiros em comércio da fronteira

Brendo Rojas foi assassinado durante a noite de quinta-feira (22), na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com seca com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em um estabelecimento, localizado no cruzamento das Ruas Mariscal López e Juana de Lara, no Bairro General Díaz, quando foi surpreendido pelos autores, que chegaram em uma caminhonete Chevrolet S10.

Sem dizer nada, os homens atiraram contra Breno várias vezes. Equipes da Polícia Nacional foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Os autores estão sendo procurados pelas autoridades.

