Homem é morto a tiros no Jardim Centro Oeste

Um homem, identificado como Artur Aleixo Soares, de 24 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (31) na Rua Mairinque, no Bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o homem era evadido da Justiça e foi morto a tiros, sendo alvejado por, pelo menos, cinco disparos de arma de, por um homem identificado inicialmente como ‘Gugu’.

Logo após os disparos, ‘Gugu’ e seu comparsa fugiram do local em um Fiat Prêmio, cor branca.

Artur chegou a ser resgatado por familiares até o Hospital Universitário, mas acabou não resistindo aos ferimentos e foi constatado o óbito ainda no local.

A Polícia Militar, perícia e policias civis da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) CEPOL estão no local realizando as diligências. A polícia segue procurando pela dupla responsável pelo crime.

