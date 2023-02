Homem é morto após "avançar" contra a PM no Noroeste

Maicol da Rosa, de 45 anos, morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tiradentes após ser baleado por um Policial Militar na tarde desta quinta-feira (23) na Rua Baluarte, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o bandido, conhecido na região pelo apelido de “Mixirica da Rosa”, foi flagrada por moradores saindo de uma casa que foi assaltada na madrugada de hoje, chegando até mesmo a ameaçar um vizinho da residência antes de fugir para um matagal próximo da área.

Após o assalto, a dona da residência registrou um boletim de ocorrência, o que levou a Polícia Militar a realizar rondas na região para localizar o criminoso.

Pela tarde, a guarnição da PM encontrou o homem, desta vez em sua residência, na mesma rua onde o roubo ocorreu. Foi dada então voz de abordagem, que foi ignorada por Maicol, que avançou em direção dos policiais.

Em defesa ao ataque, os agentes disparam contra o homem, que foi atingido por dois tiros, um na perna e outro no tórax, e apesar de ser socorrido pela guarnição, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Segundo a Tenente Rodiguero, da Polícia Militar, detalhou a dinâmica do incidente e disse que nem mesmo o uso de balas de borracha foi o suficiente para deter o avanço do homem.

“Ele já estava identificado, já sabíamos quem era, permanecemos em diligências aqui pelo bairro, mas mais ou menos pela hora do almoço ele foi localizado, foi dada voz de abordagem, ele resistiu, foram feitos disparos de elastômero (bala de borracha), mas ele seguiu investindo contra a guarnição e foi necessário o uso de armamento letal”, explicou.

Maicol era conhecido na região pelos crimes cometidos e, além de estar evadido, tinha em sua ficha criminal passagens por furto, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma.

A companheira da vítima foi encaminhada para a 3ª Delegacia de Polícia Civil (DP) para prestar depoimento, já que estava no local no momento em que os disparos foram realizados.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também