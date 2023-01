Homem é morto após troca de tiros com a polícia na Mata do Jacinto

Um homem, de 35 anos, identificado apenas como Rafael até o momento, foi morto após troca de tiros com a Polícia no bairro Mata do Jacinto, no início da tarde deste sábado (21), em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas no local, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) fazia ronda pela rua Jamil Basmage, quando o homem teria “jogado o carro” contra a Guarda, e iniciado os disparos.

A GCM solicitou apoio, onde 8 viaturas da Metropolitana, 6 da Polícia Militar e 3 da Choque estiveram no local, momento em que houve mais trocas de tiros entre a polícia e Rafael.

Durante o confronto, o homem teria se escondido em um condomínio da região, conhecido como “Carandiru”, onde fez duas pessoas de refém, antes de tentar fugir. Uma delas, ficou em estado de choque, precisando ser levada para unidade de saúde.

Segundo moradores, Rafael foi baleado enquanto fugia da polícia, pulando os muros das casas do “Carandiru”. O Corpo de Bombeiros que também havia sido acionado e estava no local, socorreu o homem e o encaminhou para a UPA Nova Bahia, onde não resistiu e acabou morrendo.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também