Homem é morto com facada no peito durante briga com o cunhado em Maracaju

Marcelo dos Santos Melo, de 37 anos, morreu ao ser esfaqueado pelo cunhado, de 42 anos, durante uma briga familiar ocorrida na manhã de quinta-feira (5), na Vila Juquita, em Maracaju.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o autor do crime estava indo para a casa da mãe, quando foi abordado pela vítima. Os dois então passaram a conversar sobre uma internação psiquiátrica compulsória para esposa do homem.

Porém, eles começaram a brigar e Marcelo foi esfaqueado na região do peito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para um hospital da região, mas não resistiu ao ferimento e faleceu momentos depois. Uma testemunha, que viu a confusão, tentou ajudar a vítima e acabou sendo ferida no punho.

A Polícia Militar foi acionada, perdendo o autor ainda no local e o encaminhando para a Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal dolosa.

