Homem é morto com tiro na cabeça durante execução em Corumbá

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser baleado na cabeça durante a tarde de sábado (20), na Rua Alameda Santa Rita, no bairro Aeroporto, em Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a vítima teria sido baleada na cabeça. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, o homem já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada pela Polícia Militar, até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica. O homem estava sem os documentos pessoais, usando apenas uma bermuda jeans e uma camiseta azul.

Ainda segundo o site, uma pessoa foi presa, suspeita de ser o autor do assassinato, sendo levado para a 1ª Delegacia de Polícia. Além disso, a arma de fogo utilizada pelo homem foi apreendida.

Apesar da prisão do suspeito, a motivação do crime não chegou a ser divulgada.

