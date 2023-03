Homem Ã© multado em R$ 1.500 por manter aves em cativeiro em TrÃªs Lagoas

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas autuaram um homem de 49 anos por crime ambiental contra a fauna, após encontrar em sua residência na segunda-feira (6), três gaiolas com aves silvestres sendo criadas ilegalmente, em conformidade com denúncia recebida.

A equipe foi no local atender uma denúncia e foram apreendidos três espécimes da espécie Sporophila angolensis, popularmente conhecido como curió, que estavam em gaiolas que também foram apreendidas.

O infrator era criador amador de aves, porém, dois dos pássaros possuíam anilhas, embora houvesse pendências administrativas junto ao órgão ambiental e, o terceiro, não possuía nenhum registro, o que se caracteriza como crime.

O infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as aves e gaiolas apreendidas e responderá por crime ambiental. A pena é de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.500,00. Os pássaros serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

