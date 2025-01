Homem é multado em R$ 3 mil após fazer descarte ilegal em Campo Grande

Um homem foi multado em R$ 3 mil após ser pego em flagrante descartando troncos de árvore na beira da estrada. A situação aconteceu na manhã deste domingo (26), em Campo Grande.

O homem estava com uma caminhonete branca quando equipes da Guarda Municipal avistaram o descarte irregular. Diante da situação, ele foi multado com o prazo de 5 dias para recorrer. Ele também recolheu o material descartado e foi orientado a descartar em um ecoponto.

Descarte

O descarte correto deve ser feito nos ecopontos, que são locais próprios para o descarte de resíduos recicláveis como metal, plástico, vidro, papel, papelão, resíduos gerados em construções, demolições, e pequenas reformas, além de mobílias, sucatas, madeiras e resíduos provenientes de poda de árvores.

Atualmente, Campo Grande possui cinco ecopontos, os quais funcionam de segunda a sábado, das 8h às 18h. O limite por descarte é de 1 metro cúbico por usuário.

Confira os endereços:

Ecoponto Panamá: Rua Sagarana, com av. Professor José Barbosa Hugo Rodrigues;

Ecoponto Noroeste: Rua Piraputanga, esquina com rua Guarulhos;

Ecoponto Nova Lima: Rua Pacajus, cruzamento com a rua Galdino Afonso Vilela;

Ecoponto União: Av. Roseiras, esquina com rua Carmem Bazzano Pedra;

Ecoponto Moreninhas: Rua Copaíba, entre rua Antônio David Macedo e Amado Nogueira de Moraes.

