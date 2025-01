Homem é preso ao perseguir adolescente após término de namoro

Um homem, de 43 anos, foi preso por perseguição e descumprimento de medida protetiva ao ir atrás da ex, uma adolescente. O caso aconteceu em Santa Rita do Pardo, durante a manhã desta quinta-feira (23).

Conforme as informações policiais, o autor tinha um relacionamento com a menor de idade e, após o término, passou a persegui-la tanto presencialmente quanto virtualmente. A atitude do homem deixou a menina apreensiva, já que isso estava comprometendo sua liberdade e causando grande angústia.

Preocupada com a situação, a família da adolescente solicitou ao Poder Judiciário medidas protetivas, que foram prontamente deferidas. Mesmo ciente das restrições impostas, descumpriu as determinações, utilizando números falsos para contatar a vítima e continuar os atos de perseguição.

Diante da gravidade dos fatos, o delegado de polícia responsável representou pela prisão preventiva do investigado. A ordem judicial foi expedida ontem (22) e cumprida esta manhã.

O homem ficará a disposição da Justiça, para que sejam todas as medidas necessárias.

