Homem é preso ao se exibir com arma em bar de Chapadão do Sul

Homem, de 56 anos, foi preso ao ser flagrado com arma em um bar localizado na Avenida Planalto, região do Bairro Planalto, em Chapadão do Sul. O caso aconteceu durante a noite de domingo (4).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local, onde um homem estaria armado. Ao ver a guarnição chegando, ele entrou em um Chevrolet Astra e fugiu em alta velocidade.

Porém, a fuga deu errado e ele foi alcançado no cruzamento das avenidas Dezesseis e Onze. Com visíveis sinais de embriaguez, o homem acabou sendo submetido ao teste de alcoolemia, dando positivo para o consumo de bebidas alcoólicas.

Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo, do tipo garrucha, com sete munições intactas. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Como o carro estava irregular, com o licenciamento vencimento, foi removido para o pátio do Detran.

