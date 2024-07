Homem é preso ao ser flagrado com CNH de taxista morto durante assalto em Ribas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso ao ser flagrado com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do taxista Devanir da Silva Santos, de 35 anos, que foi morto durante um latrocínio na cidade de Ribas do Rio Pardo, em junho deste ano.

Conforme as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os policiais estavam fazendo uma fiscalização na BR-267, quando abordaram um Chevrolet Onix. Quando solicitado, o motorista apresentou a CNH, mas os policiais notaram que o motorista não era semelhante a foto no documento.

Em consulta aos sistemas, a equipe descobriu que a CNH era de Devanir. Questionado, o motorista não soube informar o motivo por estar com a CNH. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária local.

