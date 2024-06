Taxista morto após ser sequestrado foi alvejado pelas costas em Ribas

Vítima de latrocínio praticado por um trio na última terça-feira (11), Devanir da Silva Santos, de 35 anos, foi encontrado morto com as mãos amarradas e alvejado com três tiros, conforme esclarecimento prestado nesta sexta-feira (14), pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), em apoio a Delegacia de Ribas do Rio Pardo.

Os autores foram identificados como sendo, Alan Rodrigues da Silva, de 24 anos de São Paulo, Gabriel Filipe Lima Felix, de 28 anos e Zico José da Silva, de 35 anos, ambos da Bahia, eles teriam ido a Ribas do Rio Pardo a trabalho.

O trio sequestrou Devanir e teria matado o taxista, pois conforme relatado à polícia durante oitivas, estariam atrás de seus pertences e um dinheiro que ele teria em conta. No entanto, após o sequestro da vítima na terça-feira, um desentendimento entre ele e os criminosos teria motivado o homicídio.

Conforme relatado pelo delegado do Garras, Dr. Roberto Oliveira Guimarães, o corpo foi encontrado na mata, em uma área rural de Ribas do Rio Pardo. Dois dos criminosos foram presos em Campo Grande , e outro na cidade do interior.

Devanir foi amarrado com um enforca-gato, e foi alvejado por trás na nuca e na perna esquerda, outro tiro atingiu sua mão, no entanto, o médico legista não pode apontar a entrada da bala.

O atirador foi Alan Rodrigues da Silva, de 24 anos, que já possui passagem crime de Latrocínio no Paraná. Ele e os outros dois criminosos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva e vão responder inicialmente por latrocínio, ocultação de cadáver e posse e porte ilegal de arma de fogo.

