Homem é preso ao tentar passar nota falsa de R$ 200 em mercado da Capital

Um homem foi preso ao tentar trocar uma nota falsa de R$ 200 em um supermercado localizado na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da 10ª CIPM (Companhia Independe da Polícia Militar foi acionada para ir até o estabelecimento, pois um homem de 35 anos estava tentando passar uma cédula falsa de R$ 200. Durante a revista, os policiais encontraram outra cédula de mesmo valor com o autor.

Conhecido da PM, por já ter sido preso em flagrante naquela área cometendo o mesmo crime, ele contou que em sua casa haviam mais papeis. No imóvel, as autoridades locaram 8 notas de R$ 200.

Além disso, foram localizadas várias porções de drogas já embaladas e separadas para a venda, uma balança digital usada para a pesagem dos entorpecentes. Ainda no imóvel, os militares encontraram nove celulares, dois tablets, um notebook, um HD externo e R$ 50.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.

