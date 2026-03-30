Homem é preso após agredir a companheira com chutes em Chapadão do Sul

Um homem de 28 anos foi preso na noite deste domingo (29) suspeito de agredir e ameaçar a companheira, de 19 anos, em Chapadão do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h20, na Rua Londrina, no bairro Sibipiruna, como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

De acordo com o relato da vítima, ela estava com o companheiro na casa de um familiar quando houve uma discussão entre o suspeito e um tio. Após o desentendimento, o casal deixou o local, mas, durante o trajeto até a residência, o homem teria agredido a jovem com um chute, causando lesões na perna, além de ameaçá-la.

Ainda conforme a polícia, a vítima foi socorrida por pessoas que estavam nas proximidades, enquanto o suspeito fugiu.

Os policiais realizaram buscas e encontraram o homem na casa do casal. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado e será investigado.

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