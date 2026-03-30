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Homem é preso após agredir a companheira com chutes em Chapadão do Sul

O casal estava indo para casa quando a confusão começou

30 março 2026 - 15h41Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do SulDelegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul   (Divulgação)

Um homem de 28 anos foi preso na noite deste domingo (29) suspeito de agredir e ameaçar a companheira, de 19 anos, em Chapadão do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h20, na Rua Londrina, no bairro Sibipiruna, como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

De acordo com o relato da vítima, ela estava com o companheiro na casa de um familiar quando houve uma discussão entre o suspeito e um tio. Após o desentendimento, o casal deixou o local, mas, durante o trajeto até a residência, o homem teria agredido a jovem com um chute, causando lesões na perna, além de ameaçá-la.

Ainda conforme a polícia, a vítima foi socorrida por pessoas que estavam nas proximidades, enquanto o suspeito fugiu.

Os policiais realizaram buscas e encontraram o homem na casa do casal. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado e será investigado.

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