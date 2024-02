Homem é preso após agredir esposa a pauladas em Caarapó

Pedro Molina, com informações do Idest

Um homem, de 20 anos, foi preso no domingo (11) após agredir sua esposa a pauladas. A Polícia Civil foi informada das agressões pela equipe médica do hospital onde a vítima foi levada após as agressões.

Segundo a polícia, o agressor estava embriagado e, motivado por ciúmes, começou a agredir a sua esposa com um pedaço de pau, causando lesões corporais, consideradas graves pela equipe hospitalar, em seus membros superiores.

Uma equipe de investigação da Delegacia de Caarapó se dirigiu até o hospital, onde colheu mais informações. Após as diligências, os policiais se deslocaram até a aldeia indígena Te'yíkue, onde localizaram e prenderam o agressor.

Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.

