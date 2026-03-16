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PolÃ­cia

Homem Ã© preso apÃ³s agredir mulher a pauladas em tentativa de feminicÃ­dio em Ponta PorÃ£

VÃ­tima foi encontrada ferida e desorientada e precisou ser encaminhada a uma unidade de saÃºde

16 marÃ§o 2026 - 08h38Vinicius Costa

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite de sábado (14), no bairro Estação Ferroviária, em Ponta Porã. O suspeito do crime foi preso em flagrante após agredir a vítima com um objeto contundente durante uma discussão.

De acordo com informações de testemunhas, o casal teria iniciado uma briga momentos antes das agressões. Durante o desentendimento, o homem passou a atacar a mulher com golpes de paulada, deixando-a ferida e inconsciente no local.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e chegaram rapidamente ao endereço. A vítima, cuja identidade está sendo preservada, foi encontrada desorientada e recebeu os primeiros atendimentos antes de ser encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica.

O agressor foi identificado pelas autoridades e acabou detido em flagrante durante a ocorrência. Ele deverá responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

O caso será investigado pelas autoridades policiais.

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