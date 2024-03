Homem Ã© preso apÃ³s agredir mulher com facÃ£o e atear fogo em sua residÃªncia

Um homem foi preso na noite de sábado (2), em Nova Andradina, cidade a 300 quilômetros de Campo Grande, após ele agredir uma mulher com golpes de facão e atear fogo na residência dela, localizada no Bairro Durval Andrade Filho.

Segundo o portal Dourados News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h com a informação que um homem estaria ameaçando uma mulher com um facão, além de ter ateado fogo em sua residência.

No local, foi constatado que o autor havia ameaçado e agredido a vítima com o facão, causando escoriações em uma de suas pernas, além de ter ateado fogo na cozinha da residência, causando danos. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas.

O autor, no entanto, já havia fugido do local, mas em conversa com populares recebeu a informação que ele estaria se escondendo na casa de sua mãe, informação que se mostrou verídica.

Durante a abordagem, o indivíduo portava um facão de aproximadamente 35 centímetros, sendo algemado, preso e encaminhado, juntamente com a vítima, até uma delegacia para que os devidos procedimentos fossem tomados.

Ainda segundo o portal, a vítima possuía uma medida protetiva contra o homem, que o impedia de se aproximar dela.

Ele responderá por ameaça, lesão corporal dolosa e incêndio qualificado, todos no contexto de violência doméstica, além do descumprimento de decisão judicial. A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) ficará responsável por acompanhar o caso.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também