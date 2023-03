Homem é preso após ameaçar família de morte durante discussão em Coxim

Um homem de 59 anos foi preso, na noite deste sábado (18), após ameaçar matar uma família com uma arma, durante uma discussão na zona rural de Coxim, a 257 quilômetros de Campo Grande. As informações são do MS Todo Dia.

A Polícia Militar foi acionada para atender um chamado sobre uma briga em uma fazenda, e ao chegarem no local, ouviram os envolvidos na discussão.

Aos policiais, a vítima, de 32 anos, contou estar junto de sua família quando o autor das ameaças, um homem de 59 anos, se aproximou e teria começado a discutir com ele por conta de uma porteira que deveria ser mantida fechada por conta do gado.

Em certo ponto da discussão, o suspeito teria pegado uma maleta com uma pistola, inserido o carregador da arma e ameaçado a família de morte. Temendo por suas vidas, o casal partiu para cima do homem e conseguiu o desarmar, disparando várias vezes para o alto visando descarregar a arma.

No entanto, o autor do crime negou os fatos e disse que o que ocorreu foi o contrário.

Apesar das afirmações, o homem responderá por ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia.

