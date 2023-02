Homem é preso após ameaçar matar a esposa e os filhos com um 'tiro na cara' em MS

Homem, de 52 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (15) após ameaçar matar a ex-mulher e os dois filhos a tiros na cidade de Nova Andradina.

De acordo com as informações policiais, o autor dizia que daria um tiro na cara deles, fatos que se enquadraram na violência doméstica e familiar contra a mulher.

Depois de ser ameaçada, a mulher procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Informados de que as ameaças teriam acabado de acontecer, as equipes policiais se deslocaram até a residência do suspeito, onde foi detido.

Preso em flagrante, o homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina.

