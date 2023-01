Homem é preso após ameaçar matar a própria mãe em MS

Um homem, de 42 anos, foi preso na noite de quarta-feira (11) após ameaçar a própria mãe, de 58 anos, de morte em Nova Andradina. Além disso, ele também quebrou toda a casa e tentou bater na vítima.

De acordo com as informações policiais, a vítima entrou em contato e informou que estava sendo ameaçada pelo filho após ele danificar a sua residência. No local ela disse aos militares que a discussão começou após o autor tentar entra na residência e, ainda, que sempre que faz o uso de drogas o autor fica mais agressivo.

O autor estava no local e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado juntamente com a vítima para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência

Deixe seu Comentário

Leia Também