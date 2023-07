Homem é preso após ameaçar matar ex-esposa e filhos a tiros em Dourados

Homem, de 41 anos, foi preso durante a tarde de sábado (8) após invadir a casa da ex-esposa e ameaçar matar ela e os filhos, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a residência da vítima pois denúncias indicavam que um homem estava ameaçando matar sua ex-esposa e os filhos.

Durante conversa com a vítima, os militares foram informados de que o autor invadiu a casa bastante alterado e nervoso, com uma arma nas mãos. Ela relatou que ele repetia que iria matar todo mundo que estava na residência.

Diante das características do autor, os policiais fizeram rondas na região e o encontraram nas proximidades. A arma usada por ele para cometer as ameaças estava guardada no bolso da calça. Quando questionado, o homem confirmou a versão dada pela ex-esposa aos militares.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde o caso acabou sendo registrado como ameaça, violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

