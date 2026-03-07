Menu
Polícia

Homem é preso após atear fogo em casa durante briga com a esposa em Nova Andradina

A mulher contou aos militares que vive com o companheiro há cerca de 3 anos

07 março 2026 - 18h31Brenda Assis
O local ficou completamente destruído O local ficou completamente destruído   (Fotos: Jornal da Nova )

Um homem de nacionalidade venezuelana foi preso na madrugada deste sábado (7) após atear fogo na própria casa durante uma discussão com a esposa, em Nova Andradina.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência na região das ruas Batayporã e Delfino de Matos. Quando os policiais chegaram ao local, o imóvel já estava tomado pelas chamas.

A mulher contou aos militares que vive com o companheiro há cerca de 3 anos. Na noite anterior, os dois haviam ingerido bebida alcoólica e iniciado uma discussão motivada por ciúmes relacionados a fatos do passado.

Durante a briga, segundo o relato da vítima, o homem passou a exigir que ela deixasse a casa, afirmando que havia comprado os móveis da residência. Como a mulher se recusou a sair por não ter para onde ir, ele teria puxado os cabelos dela na tentativa de expulsá-la.

Ainda conforme o registro policial, após a discussão, o suspeito pegou roupas da vítima e ateou fogo dentro do quarto. As chamas começaram no colchão e se espalharam rapidamente pelo imóvel.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e conseguiu controlar o incêndio.

Depois que o fogo foi contido, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Nova Andradina, onde o caso foi registrado.

