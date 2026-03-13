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PolÃ­cia

Homem Ã© preso apÃ³s comprar ventilador furtado de creche em troca de crack

O suspeito do furto jÃ¡ teria trocado outros objetos no local em troca de drogas

13 marÃ§o 2026 - 18h11Brenda Assis

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (13) suspeito de receptação de um objeto furtado de uma creche municipal em Fátima do Sul.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil durante diligências conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil da cidade para investigar um furto ocorrido recentemente na unidade de ensino.

Segundo a polícia, durante o trabalho investigativo os agentes receberam informações sobre o possível paradeiro de um dos objetos levados da creche. Com base nas informações, os policiais foram até um bairro da cidade, onde localizaram o suspeito com um ventilador de parede de grande porte, pertencente à instituição municipal.

Ainda de acordo com a polícia, o homem afirmou que adquiriu o ventilador de um indivíduo conhecido apenas pelo apelido de “Tiziu”, em troca de uma pequena quantidade de crack. Ele também disse que o mesmo homem já teria ido outras vezes ao local oferecendo objetos de origem suspeita.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por receptação qualificada e foi encaminhado para a delegacia do município.

O ventilador foi apreendido e deverá ser devolvido à creche municipal. A polícia informou que as investigações continuam para identificar e localizar o autor do furto e verificar se ele tem envolvimento em outros crimes patrimoniais na cidade.

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