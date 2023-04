Homem é preso após criar perfil falso na internet para atrair menores de idade

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta quinta-feira (30) no Jardim Mônaco, em Dourados, por usar um perfil falso em aplicativos de mensagem para atrair vítimas menores de idade.

Além do perfil falso, o preso armazenava fotos e vídeos de cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. O material era baixado por meio de aplicativos de compartilhamento de arquivos na internet.

De acordo com as informações policiais, em um primeiro momento foi representado ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca domiciliar, entretanto, no momento da ocorrência, os policiais encontraram grande quantidade de fotos e vídeos no aparelho celular e no seu notebook do investigado.

Os investigadores também verificaram que o homem havia criado um perfil falso no aplicativo Messenger, através do qual interagia com crianças e adolescentes, trocando fotos retratando cenas de nudez.

Diante dos fatos, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante do suspeito, indiciando-o pelo cometimento do crime previsto no art. 241- B (Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente), do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Também foram reunidos elementos que demostram que ele praticou o crime previsto no art. 241-A do mesmo estatuto, já que ele disponibilizou material de pornografia infanto-juvenil para um usuário do aplicativo Telegram. Porém, o crime foi praticado em dezembro de 2022, não estando em flagrância.

Se condenado, o suspeito pode receber pena de reclusão de até 10 anos, pelos dois crimes cometidos.

As diligências desta manhã contaram com o apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Dourados e são desdobramentos da Operação Sentinela, desenvolvida permanentemente pela DEPCA, a partir de denúncias recebidas em parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.

