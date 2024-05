Homem é preso após descumprir medida protetiva, ameaçar e atropelar a ex-namorada

Um jovem de 19 anos foi preso preventivamente por descumprir medida protetiva, além de ser suspeito de ameaçar a ex-namorada de morte e ter atropelado a vítima em Ivinhema.

A vítima pediu medida protetiva após a data do dia 10 de maio, quando o ex ameaçou dar um tiro no rosto da mulher. No entanto, mesmo com a ordem judicial, no dia 13 de maio, o suspeito utilizou um carro para perseguir e atropelar a ex-companheira que na ocasião, conduzia uma motocicleta.

A mulher caiu no chão com a colisão e o homem fugiu do local, mas passou a mandar mensagens de ameaça contra a vítima que procurou a Polícia.

O Ministério Público foi favorável ao pedido de prisão preventiva que foi deferida pelo Poder Judiciário de Ivinhema.

O investigado foi capturado por meio da Seção de Investigações gerais-SIG na área rural de Ivinhema e após ser interrogado será encaminhado ao presídio local.

