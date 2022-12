Homem é preso após estuprar a filha de 14 anos na frente da irmã em MS

Um homem foi preso após estuprar a própria filha, de 14 anos, na manhã desta quinta-feira (28), em Ponta Porã. O autor praticava os atos de forma corriqueira, ameaçando a adolescente caso contasse a alguém.

De acordo com as informações policiais, o crime vem acontecendo há aproximadamente 5 meses. A irmã mais velha, de 17 anos, teria presenciado os fatos, onde o autor teria praticado os abusos enquanto ameaçava a mais nova.

Hoje, as duas criaram coragem e foram até a 1° Delegacia de Polícia de Ponta Porã para fazer a denuncia contra o pai. As equipes foram até a residência do autor e o prenderam em flagrante.

Durante a condução para a delegacia, o homem xingou e fez mais ameaças contra as adolescentes. Além do delito tipificado no artigo 213 do código penal, ele também foi detido pelo crime de injúria, art. 140, por ter feito as ameaças.

Diante da gravidade em concreto dos fatos, risco de reiteração e as ameaças proferidas pelo autor, a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Conforme a Polícia Civil, a mãe das adolescentes é cadeirante e, diante disso, o irmão delas, de 18 anos, foi imediatamente comunicado para acompanhar os depoimentos prestados. Uma equipe do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que realizará acompanhamento psicológico da vítima também foi acionada.

