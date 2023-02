Homem é preso após estuprar a neta de apenas 7 anos em fazenda

Homem, de 69 anos, foi preso nesta segunda-feira (13) após ele ser acusado de ter estuprado a própria neta, de apenas 7 anos, em Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com as informações policiais, a denuncia do estupro foi feita pela mãe da menina na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia. As apurações apontaram que os fatos ocorreram em uma fazenda em que a família estava residindo em virtude do trabalho.

O autor já havia sido preso temporariamente após representação da Autoridade Policial e teve denúncia oferecida pelo Ministério Público pelo crime de estupro de vulnerável, com causa de aumento por ser avô da vítima, agravado pelo fato dela ser uma criança.

Ele será encaminhado ao Município de Dois Irmãos do Buriti, ficando à disposição da justiça local.

Deixe seu Comentário

Leia Também