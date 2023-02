Homem é preso após fazer ameaças e dar 'tiros pro alto' em fazenda de MS

Homem, de 49 anos, foi preso no final da tarde de ontem (9), após fazer disparos e ameaçar algumas pessoas dentro de uma propriedade situada no distrito de Taunay, Aquidauana.

De acordo com as informações iniciais, quando as equipes chegaram ao local o autor não se encontrava mais na propriedade. Com as características do indivíduo e de qual veículo estava utilizando, os militares iniciaram rondas e obtiveram êxito em encontrar o homem pelas redondezas.

Após busca minuciosa no veículo e aos arredores, encontraram uma pistola modelo PT G2/ TAURUS, 50 munições calibre 22 e um carregador de fuzil.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também