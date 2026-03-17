Menu
Menu Busca terÃ§a, 17 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Homem Ã© preso apÃ³s furtar crucifixos em cemitÃ©rio

O suspeito furtava as peÃ§as metÃ¡licas e os crucifixos paraÂ vendÃª-los e obter lucro

17 marÃ§o 2026 - 18h43Brenda Assis
Os objetos foram recuperados pelas autoridadesOs objetos foram recuperados pelas autoridades   (DivulgaÃ§Ã£o/SSP-PI)

Um homem, de 48 anos, foi preso após furtar diversas peças metálicas e ornamentos religiosos, incluindo crucifixos, do Cemitério São José, situado em Teresina, no Piauí. A Polícia Civil do Estado (PCPI) deteve o suspeito na manhã desta terça-feira (17), e ele ficará preso de forma preventiva.

A investigação se iniciou após denúncias feitas pela Prefeitura de Teresina à corporação, relacionadas a uma série de furtos no cemitério. Os investigadores iniciaram diligências para identificar o criminoso, assim como a forma que ele atuava para praticar os furtos no local.

A polícia apurou que o suspeito furtava as peças metálicas e os crucifixos para vendê-los e obter lucro.

Nas mídias disponibilizadas pela PCPI, é possível visualizar que o suspeito danificava o túmulo ou a escultura para furtar as peças metálicas ou os crucifixos.

“O detido responde a outros processos por furto na capital. As investigações continuam, com o objetivo de identificar e localizar possíveis comparsas envolvidos no esquema criminoso”, pontuou o delegado Tales Gomes.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes e será transferido à prisão. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Marcas no corpo da criança - Foto:WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© surrada pelo prÃ³prio pai; mÃ£e busca proteÃ§Ã£o na PolÃ­cia Civil em Campo Grande
Mulher morre e mais 113 pessoas vão parar no hospital após comerem pizza
PolÃ­cia
Mulher morre e mais 113 pessoas vÃ£o parar no hospital apÃ³s comerem pizza
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Jovens tÃªm celulares roubados durante assalto no Monte Castelo
Casa onde aconteceu o confronto
PolÃ­cia
Dois dos trÃªs mortos em confronto com a PM em Coxim sÃ£o identificados
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Jovem recusa convite de 'date' com mulher e acaba sendo esfaqueada em Campo Grande
Drogas estavam no carro, um Corsa
PolÃ­cia
Suspeito Ã© preso com quase 750 kg de drogas apÃ³s perseguiÃ§Ã£o em SidrolÃ¢ndia
Homem é encontrado morto em calçada do Centro de Campo Grande
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto em calÃ§ada do Centro de Campo Grande
Armas e munições foram apreendidas no local
PolÃ­cia
Confronto com a PM que deixou trÃªs mortos em Coxim comeÃ§ou apÃ³s denÃºncia de tiros
Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
PolÃ­cia
Idoso morre ao ser atropelado enquanto arrumava Ã´nibus em Paranhos
Suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia
PolÃ­cia
GCM prende suspeito de assediar adolescente em Ã´nibus de Campo Grande

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Ataque a tiros em conveniÃªncia deixa um morto e trÃªs feridos no Vida Nova
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova
Primeiro atendimento aconteceu neste sábado no Tarsila de Amaral
Geral
Caravana da CastraÃ§Ã£o segue com atendimentos gratuitos na Capital