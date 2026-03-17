Homem Ã© preso apÃ³s furtar crucifixos em cemitÃ©rio

Um homem, de 48 anos, foi preso após furtar diversas peças metálicas e ornamentos religiosos, incluindo crucifixos, do Cemitério São José, situado em Teresina, no Piauí. A Polícia Civil do Estado (PCPI) deteve o suspeito na manhã desta terça-feira (17), e ele ficará preso de forma preventiva.

A investigação se iniciou após denúncias feitas pela Prefeitura de Teresina à corporação, relacionadas a uma série de furtos no cemitério. Os investigadores iniciaram diligências para identificar o criminoso, assim como a forma que ele atuava para praticar os furtos no local.

A polícia apurou que o suspeito furtava as peças metálicas e os crucifixos para vendê-los e obter lucro.

Nas mídias disponibilizadas pela PCPI, é possível visualizar que o suspeito danificava o túmulo ou a escultura para furtar as peças metálicas ou os crucifixos.

“O detido responde a outros processos por furto na capital. As investigações continuam, com o objetivo de identificar e localizar possíveis comparsas envolvidos no esquema criminoso”, pontuou o delegado Tales Gomes.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes e será transferido à prisão. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

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