Homem é preso após interferir em ocorrência, ameaçar e desacatar policiais

Um homem, de 46 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite da última sexta-feira (27) após interferir em uma ocorrência em andamento em uma boate de São Gabriel do Oeste, além de ameaçar e desacatar os policiais.

Segundo informações do portal Idest, durante o atendimento de uma ocorrência na boate, os policiais avistaram o homem interagindo com algumas mulheres e se aproximaram para obter esclarecimentos sobre o ocorrido.

Ao ser questionado pelos policiais sobre qual seria seu envolvimento com o indivíduo preso, o homem respondeu de forma ríspida, afirmando que conhecia seus direitos e desafiando os militares.

Percebendo os olhos vermelhos e forte odor de álcool, os policiais solicitaram a documentação do veículo que ele dirigia, uma GM/S10, além da realização do teste do bafômetro, momento em que o homem reagiu de maneira agressiva e se recusando a fazer o teste.

"Tomei cerveja sim, e não vou fazer bafômetro p… nenhuma, vocês podem fazer o que quiser, tenho dinheiro, sou empresário, vocês não sabem com quem estão mexendo", disse o indivíduo aos policiais, segundo o boletim.

Se recusando a realizar o teste e fazendo comentários depreciativos sobre a equipe, o homem foi imobilizado e conduzido à Delegacia de Polícia da cidade por desacato e por dirigir sob efeito de álcool.

Durante o transporte, o homem ameaçou os policiais, afirmando que tem influência e recursos para retaliar os militares. “Vocês não sabem com quem mexeram, já denunciei outros PMs, amanhã vou falar com o Ministério Público, sou amigo do promotor, vou f… vocês”, afirmou.

Ele foi levado ao Hospital Municipal para um exame de corpo de delito, onde manteve o comportamento agressivo, atacando verbalmente os policiais e os acusando de agressão. Durante o exame, o homem chegou a agredir um dos policiais, que também precisou passar por exame de corpo de delito.

Na delegacia, o homem continuou com a atitude, ameaçando a equipe e afirmando que usaria seu poder financeiro para resolver a situação, além de se recursar a cooperar com os procedimentos legais.

O caso foi registrado como ameaça, desacato e conduzir veículo sob influência de álcool.

